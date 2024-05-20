В Сирии объявили траур в связи с гибелью президента Ирана

Власти Сирии объявили трехдневный траур в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и других иранских высокопоставленных официальных лиц. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его сведениям, на этот период по всей территории арабской республики, а также во всех сирийских посольствах и дипломатических учреждениях за рубежом будут приспущены флаги.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли при крушении. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и сопровождавших его лиц.