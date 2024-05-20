Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил иранский Красный Полумесяц. Газета.Ru

Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. м. Деловая газета «Взгляд»

Как отметил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, в поисково-спасательной операции приняло участие более 2 тыс. человек. По его утверждению, операция была проведена исключительно силами иранцев, иностранная помощь не понадобилась. ТАСС