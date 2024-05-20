СМИ: Новый штамм коронавируса FLiRT обнаружен в 14 странах Европы

Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, его уже обнаружили в 14 странах Европы, а также в Израиле. Об этом пишет газета Financial Times.

© Вечерняя Москва

Как сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в настоящее время доминирующим штаммом в Америке является KP. 2. Этот вид коронавируса входит в так называемую группу FLiRT. Свое название штамм получил в результате мутаций в генетическом коде.

По данным газеты в настоящее время FLiRT диагностировали в 28,2 процента случаев, выявленных за две недели до 11 мая — по сравнению с 3,8 процента с начала марта. Всемирная организация здравоохранения также сообщила, что варианты нового штамма обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле.

По информации источника, новые штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. Симптомы FLiRT остаются стандартными для коронавируса, у больных выявлены лихорадка, кашель, а также заложенность носа, насморк, боль в горле. Кроме того, заболевшие жаловались на потерю вкуса или обоняния, передает Financial Times.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что заражения штаммом FLiRT в России не зафиксированы. Вирусолог Ольга Карпова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», ожидать ли появления в РФ нового штамма.