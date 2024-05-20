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Премьер Эстонии оценила возможность эскалации на Украине из-за военных НАТО

Ряд стран-членов НАТО уже начали обучать украинских военнослужащих вблизи линии фронта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Российская газета

По ее словам, если российский снаряд попадет в обучающий персонал, это не будет означать применение пятой статьи Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одно или несколько государств — членов альянса. ТАСС

«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию», — сказала Каллас. По ее словам, это так «не работает». Газета.Ru

Каллас оценила возможность эскалации на Украине из-за военных НАТО
© globallookpress.com
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