Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца, пишет европейское издание газеты Politico.

По сообщению газеты, верность Раиси руководству страны слухи о том, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана, а с его смертью у многих в стране укрепится уверенность в том, что главной кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, передает ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, Раиси принадлежал к тому роду людей, которых Хаменеи хочет видеть лидером Ирана. Он добавил, что смерть Раиси сужает круг возможных кандидатур в процессе выбора преемника.

Ранее спасатели завершили поиски тел погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы.

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.