В МИД Белоруссии отреагировали на гибель президента Ирана

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в социальной сети X.

© Lenta.ru

«Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», — говорится в заявлении белорусского МИД.

Кроме того, Минск выразил соболезнования родным и близким погибших во время крушения, а также пожелал стойкости и мужества народу Ирана.

19 мая стало известно, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы Исламской Республики в результате авиакатастрофы.