Спасатели нашли тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана

Иранские спасатели нашли тела всех погибших при крушении вертолёта президента республики Ибрагима Раиси, сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.

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«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз. Поиск тел завершён», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.