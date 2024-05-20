Премьер Эстонии высказалась о вероятности войны Запада с Россией

Потери среди западных инструкторов на Украине не приведут к войне Запада с Россией, считает премьер-министр Эстони Кая Каллас.

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Об этом она заявила в интервью Financial Times.

«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает», — заявила премьер, отметив, что такие действия не происходят автоматически.

Она добавила, что некоторые страны Запада уже отправили на Украину своих военных инструкторов, однако за их гибель они ответственность не берут.