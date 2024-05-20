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Китай отреагировал на инцидент с вертолетом Раиси

Пекин глубоко обеспокоен инцидентом с вертолётом президента Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая.

Китай отреагировал на инцидент с вертолетом Раиси
© РИА Новости

Китайские власти окажут необходимую помощь и содействие спасательным усилиям Ирана. КНР желает, чтобы президент Раиси и люди, находящиеся на борту вертолета, оказались целыми и невредимыми.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Пекин уделяет пристальное внимание соответствующей ситуации и окажет «всю необходимую поддержку и помощь спасательным усилиям Ирана».

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