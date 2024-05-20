Китай отреагировал на инцидент с вертолетом Раиси

Пекин глубоко обеспокоен инцидентом с вертолётом президента Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая.

Китайские власти окажут необходимую помощь и содействие спасательным усилиям Ирана. КНР желает, чтобы президент Раиси и люди, находящиеся на борту вертолета, оказались целыми и невредимыми.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Пекин уделяет пристальное внимание соответствующей ситуации и окажет «всю необходимую поддержку и помощь спасательным усилиям Ирана».