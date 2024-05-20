В Тайване высказались о диалоге с властями материкового Китая

Тайвань рассчитывает на диалог с властями материкового Китая. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Циндэ в своей речи на церемонии вступления в должность.

"Я надеюсь, что КНР прямо посмотрит на факт существования Китайской республики и будет уважать выбор тайваньского народа, и, руководствуясь искренними помыслами, вместе с демократически избранным и легитимным правительством на основе принципов равенства и взаимного уважения заместит противостояние диалогом", - сказал он.

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Трансляцию выступления ведет офис главы администрации острова.

"Начать можно с возобновления туристических поездок, а также прибытия студентов на Тайвань для обучения", - добавил Лай Циндэ.

Он также отметил, что "мир бесценен, а в войне нет победителей".

"Я также хочу призвать Китай прекратить вести пропаганду войны по отношению к Тайваню, вместе с Тайванем взять на себя глобальную ответственность и содействовать поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе, а также гарантировать то, чтобы мир был свободен от страха войны", - указал глава администрации.

В понедельник утром Лай Циндэ вступил в должность главы администрации Тайваня. 13 января на острове прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). 64-летний Лай Циндэ, занимавший в то время должность заместителя главы администрации острова, одержал победу, набрав 40,05% голосов. Его партнером по предвыборной гонке была Сяо Мэйцинь, которая заняла пост замглавы администрации острова.

Лай Циндэ является представителем Демократической прогрессивной партии (ДПП). Срок его полномочий в новой должности составит 4 года. Он сменил на этом посту Цай Инвэнь, которая занимала должность главы администрации Тайваня два четырехлетних срока подряд (2016-2024 гг.). После прихода к власти администрации Цай Инвэнь отношения между Пекином и Тайбэем начали ухудшаться. Она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула курс Гоминьдана на постепенное сближение с Пекином.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.