СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса

Новые штаммы COVID-19 группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости предстоящим летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в настоящее время доминирующим штаммом в Америке является KP. 2, который входит в так называемую группу FLiRT, получившую название от мутаций в генетическом коде штаммов. Он преобладал в 28,2% случаев, выявленных за две недели до 11 мая – по сравнению с 3,8% с начала марта. По данным Всемирной организации здравоохранения, варианты FLiRT выявлены в 14 европейских странах, а также в Израиле.

Эти штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. Симптомы остаются стандартными для коронавируса – лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена. По данным ведомства, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире.