Вучич выступил с заявлением после инцидента с вертолетом Раиси

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на сообщения о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, выразив надежду на сохранение стабильности в исламской республике.

"Я шокирован [сообщениями] об инциденте, в который попал президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Я надеюсь на то, что этот случай будет расследован, и на то, что народ Ирана сохранит стабильность", - написал Вучич в X (ранее Twitter).