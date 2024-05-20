$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Вучич выразил надежду на стабильность в Иране после инцидента с вертолетом Раиси

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на сообщения о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, выразив надежду на сохранение стабильности в исламской республике.

Вучич выступил с заявлением после инцидента с вертолетом Раиси
© ТАСС
"Я шокирован [сообщениями] об инциденте, в который попал президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Я надеюсь на то, что этот случай будет расследован, и на то, что народ Ирана сохранит стабильность", - написал Вучич в X (ранее Twitter).
В мире
Александар Вучич
Сербия
Иран, Исламская Республика