Atlantic сообщает о смерти президента Ирана Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время крушения вертолета, сообщает URA.ru со ссылкой The Atlantic.

По данным источника, близкого к главе государства, смерть Раиси подтверждена, власти ищут способ сообщить об этом, не вызывая хаоса. При этом официального подтверждения о гибели президента Раиси пока нет.

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Вертолет Раиси, в котором также находились министр иностранных дел Ирана и два высокопоставленных региональных чиновника, пролетал через печально известную туманную гористую местность на северо-западе Ирана. «Инцидент» вполне мог быть несчастным случаем.

Катастрофа неизбежно будет вызывать подозрения. В этом случае, как и в других, спекуляции, скорее всего, вызовут один вопрос: кто получит политическую выгоду от смерти Раиси? Даже если не будет ответа на вопрос, почему разбился вертолет, он может пролить некоторый свет на то, что будет дальше в Исламской Республике, говорится в статье.