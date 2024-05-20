Названы виновники попытки госпереворота в Конго

Среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК) есть граждане США и один гражданин Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Как заявил пресс-секретарь армии ДРК Сильвена Экенге, они были среди виновников попытки путча, сорванной утром 19 мая в Киншасе. Всего правоохранители задержали около сорока нападавших. Ещё четверо, включая главаря, которым был конголезец с гражданством США, были убиты.

В ДР Конго после попытки госпереворота ликвидирован лидер мятежников

Ранее сообщалось, вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. Были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Как минимум три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли.