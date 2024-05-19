Командующий КСИР Салами направился на место аварии вертолета Раиси

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tansim.

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В публикации отмечается, что кроме Салами на место аварии отправились несколько высокопоставленных офицеров КСИР, где они будут отдавать распоряжения, чтобы ускорить процесс поисков Раиси.

До этого стало известно, что инцидент с экстренной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту случился через несколько дней после того, как иранские чиновники и представители администрации Соединенных Штатов провели непрямые переговоры.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.