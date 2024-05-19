СМИ: ЧП с вертолетом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений

Чрезвычайное происшествие с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло спустя пару дней после того, как иранские представители вместе с членами администрации США провели непрямые переговоры. На это обратило внимание издание The New York Times (NYT).

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— Авария с вертолетом президента Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, — указано в статье.

По данным издания, эти переговоры стали первым контактом Тегерана и Вашингтона после того, как Иран с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковал военные объекты Израиля. NYT сообщила, что иранские и американские официальные лица через посредников пытались снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку на территории страны. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Точное время жесткой посадки неизвестно, но вскоре выяснилось, что авария произошла в труднодоступной местности в районе села Узи. Один из сопровождающих сразу после аварии смог выйти на связь, но затем она оборвалась.

Местное СМИ Mehr позже опубликовало новость, в которой говорилось, что Эбрахим Раиси выжил и направляется на автомобиле к городу Тебриз. Однако в течение часа издание удалило из своей публикации эти сведения, а один из иранских чиновников в беседе с Reuters заявил, что жизнь президента находится под угрозой.

В официальном Instagram*-аккаунте президента Ирана Эбрахима Раиси разместили пост с просьбой молиться за него. Он был опубликован в пятницу, 19 мая. Позднее стало известно точное местоположение крушения воздушного судна главы мусульманского государства.

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