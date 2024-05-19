Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов Милея

Испания отозвала своего посла в Аргентине для консультаций и потребовала извинений от президента южноамериканской республики Хавьера Милея, назвавшего коррупционером Бегонью Гомес, супругу премьер-министра европейской страны Педро Санчеса. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Из-за поведения господина Милея отношения Испании и Аргентины переживают труднейший момент за новейшую историю. Поэтому я сообщаю, что только что вызвал для консультаций нашего посла в Буэнос-Айресе", - сказал он на пресс-конференции.

Альбарес заявил, что "Испания требует от господина Милея публичных извинений", так как считает неприемлемым, чтобы президент другой страны во время визита "оскорблял Испанию и председателя правительства Испании".

"Испанское государство предоставило ему все необходимые средства на время его пребывания в нашей стране. Однако на это гостеприимство и проявление доброй воли он ответил прямыми нападками на нашу демократию, наши институты и Испанию", - сказал глава МИД.

Он также сообщил, что обсудил произошедшее с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Он считает, что подобные нападки на государство - члена - это также нападки на весь Евросоюз, и он сказал мне, что публично выскажется на эту тему", - добавил Альбарес.

Ранее в воскресенье Милей выступил на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении его супруги. Во время поездки в Испанию Милей не встречался с представителями действующего правительства.

Об обвинениях в адрес супруги испанского премьера

24 апреля суд сообщил о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба была подана синдикатом "Чистые руки", который признал, что обвинения основаны на публикациях в прессе. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования. По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства.

После начала расследования премьер отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. Впоследствии Санчес заявил, что не покинет свой пост.