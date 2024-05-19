Красный полумесяц опроверг информацию об обнаружении вертолета Раиси

Красный Полумесяц опровергает сообщения ряда СМИ об обнаружении обломков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

«СМИ писали, что вертолет нашли. Однако, когда мы спросили, нам таких точных сведений не предоставили», — сообщил представитель общества.

До этого телеканал PressTV сообщал, что спасатели обнаружили вертолет главы государства.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

СМИ: спасатели нашли вертолет Раиси

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.