Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью президента Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями от имени китайского народа в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, в которой выразил глубокие соболезнования от имени китайского народа в связи с гибелью президента Ирана в результате крушения вертолета", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.