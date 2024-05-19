Пятничный имам города Тебриз, который летел в одном вертолете президентом Ирана Эбрахима Раиси, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

Имам в начале инцидента сообщил, что плохо себя чувствует и слышит шум машин скорой помощи.

Агентство Tasnim со ссылкой на командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерала Асгар Аббас Гализаде сообщило, что установлено точное местоположение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, оттуда получен сигнал с телефона одного из членов экипажа.

Военный добавил, что после получения сигнала с вертолета и телефона все поисково-спасательные группы "направлены в район" жесткой посадки борта. Генерал отметил, что надеется "сообщить народу хорошие новости".

Оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что количество отрядов для поиска вертолета президента Ирана увеличено до 65 после наступления темноты. Организация назвала ситуацию в районе аварии сложной, в связи с чем для ускорения поисков в ночное время число групп решено увеличить.

В воскресенье государственное телевидение Ирана сообщило, что инцидент с вертолетом произошел недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном, расположенном примерно в 600 километрах к северо-западу от иранской столицы Тегерана. Вместе с Раиси в поездке находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян, губернатор Восточного Азербайджана и другие официальные лица.

Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Раиси является президентом Исламской Республики с июня 2021 года, сменив Хасана Рухани. Раиси, родившийся в 1960 году в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана, рано занял высокий пост. В возрасте всего 20 лет после Исламской революции 1979 года, свергнувшей поддерживаемую США монархию, он был назначен генеральным прокурором Караджа, соседнего с Тегераном, отмечает Guardian. Он занимал должность генерального прокурора Тегерана с 1989 по 1994 год, заместителя главы судебной власти в течение десяти лет с 2004 года, а затем генерального прокурора страны в 2014 году.