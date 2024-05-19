«Новый родственник» принца Гарри оказался депортированным из США аферистом

Проживающий в США принц Гарри посетил Африку и на одном из светских мероприятий публично назвал нигерийского короля Аканби своим новым родственником. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию – гости разразились хохотом.

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«Я пропущу протокол, потому что на данный момент мы все – семья», - добавил герцог Сассекский, вызвав новую волну насмешек в аудитории.

Как пишет Mail on Sunday, нигерийский король, к которому обращался Гарри, оказался осужденным мошенником. Кроме того, его дважды депортировали из США.

В разных регионах Нигерии по-прежнему существуют монархии, которые выполняют церемониальные функции, но не имеют конституционных полномочий. Аканби родился принцем, но не всегда жил в роскоши. После коронации народ призвал к его свержению с престола из-за преступного прошлого.

По данным издания, несколько лет назад Аканби напал на монарха Зикрулахи Акинропо из Огбагбы во время встречи по урегулированию земельного спора.

Кроме того, судебные протоколы в США свидетельствуют о его обширном уголовном прошлом. Однажды нигерийский монарх попытался обналичить поддельный чек на 247 тысяч фунтов стерлингов (28,5 млн рублей по текущему курсу прим. – «Страсти»).

Ранее король Великобритании Карл III отказался от встречи с младшим сыном, принцем Гарри, эмигрировавшим в США по требованию жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл.