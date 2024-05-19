В Конго застрелили организатора госпереворота

Actu30: ВС Конго ликвидировали лидера мятежников Кристиана Маланга
Вооруженные силы Демократической Республики Конго ликвидировали Кристиана Маланга, который организовал попытку государственного переворота 19 мая. Об этом пишет Actu30.
При каких обстоятельствах был застрелен Маланга, не уточняется. СМИ сообщают о его гибели, опираясь на распространившиеся в сети снимки.
Мятежники ворвались во Дворец нации и устроили стрельбу возле резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Мятежники несли флаги Республики Заир, как раньше (с 1971 по 1997) называлась ДРК. Они говорили на английском и французском языках и местном языке лингала и называли себя представителями диаспоры. Мятежники выступают за свержение действующего президента Конго Феликса Чисекеди.
В связи с попыткой переворота в ВС ДРК заявили об иностранном влиянии. Отмечается, что Кристиан Маланга долгое время жил в США и возглавлял Объединенную конголезскую партию, входящую в движение «Новый Заир».
До этого сообщалось, что военные арестовали всех, кто принимал участие в заговоре с целью насильственного свержения действующей власти.