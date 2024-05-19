Австрийскую школьницу заподозрили в подготовке теракта против «неверных»

Полиция австрийского Граца задержала 14-летнюю девочку из Черногории по подозрению в подготовке теракта против «неверных». Об этом пишет портал BILD на русском.

По данным полиции, школьница намеревалась нападать на прохожих с ножом и топором на Якоминиплац, одной из крупнейших площадей Граца.

Стражи порядка во время обыска обнаружили у подростка пропагандистские материалы ИГ*(Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ), а также многочисленные видео боёв и казней.

Ранее правоохранители представили доказательства её активности в соответствующих чатах и на форумах.

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В полиции уточнили, что подозреваемая отказывается давать показания. Прокуратура Граца вынесла постановление об ее аресте и доставке в исправительное учреждение.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) —террористическая организация, запрещена в РФ.