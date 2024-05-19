Илон Маск прокомментировал видео из российского ТЦ

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, отреагировал на большой выбор зарубежных товаров в российском торговом центре. Об этом пишет РБК.

По данным портала, один из пользователей соцсети X выложил на свой странице видео, сделанное в российском торговом центре.

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На кадрах показаны бутики с товарами западных марок, в том числе с техникой Apple, игрушками Lego, одеждой Nike и Levi's.

«Интересно», — написал Маск в комментариях.

Напомним, что в 2022-2024 годах западные страны ввели против России большое количество санкций. Кроме того, многие компании заявили об уходе с российского рынка. Вместе с тем, по мнению экспертов, ассортимент магазинов практически не изменился — на полках по-прежнему есть товары популярных брендов.