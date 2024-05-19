Конфликт на Украине является «экзистенциальной битвой за демократию», заявил в интервью Sky News глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за задержки с поставками ПВО и самолетов, а также за попытки принудить Киев к подписанию мирного договора с Россией. Возникает ощущение, отметил он, что США и ЕС не желают, чтобы Москва проиграла.

«Я думаю, что это совершенно бессмысленно для Запада. Мы должны понимать, что находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком и за саму демократию», — подчеркнул Шэппс.

По его мнению, «авторитарные страны» стремятся навязать свои порядки, свою концепцию общественного устройства «свободным и демократическим» государствам. Он добавил, что этому следует противостоять.

«Расплывчатый» план Трампа по Украине смутил Киев и Вашингтон

Ранее экс-полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что высказывания госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о возможной победе Украины в противостоянии свидетельствуют «либо о его лживости, либо о неадекватности».