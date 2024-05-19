Трамп назвал вероятные сроки начала третьей мировой

Экс-президент США назвал Байдена безумцем и рассказал, чем грозит миру его деятельность

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал деятельность нынешнего руководства страны. По его мнению, некомпетентность главы Белого дома Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны уже в ближайшее время.

Выступая перед своими сторонниками, Трамп назвал нынешнее руководство США «идиотами», а Байдена – «безумцем» и подчеркнул, что следующие пять месяцев, которые остаются до выборов президента США, могут стать очень опасными.

«В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», – заявил он.

Трамп отметил, что если бы оставался на посту президента, то не допустил бы возникновения конфликта на Украине. При этом он заверил, что в случае своей победы на выборах в ноябре этого года, сможет добиться его урегулирования.

Трамп заявил, что США управляют идиоты

Ранее экс-президент США не раз заявлял, что ему при наличии соответствующих полномочий было бы достаточно 24 часов, чтобы решить конфликт между РФ и Украиной. В Кремле в ответ на такие заявления Трампа заявляли, что это слишком простое решения для такой сложной ситуации.