Израильский министр пригрозил отставкой при отсутствии плана по Газе

Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц пригрозил правительству отставкой в случае, если военный кабмин не утвердит к 8 июня план действий по конфликту в секторе Газа.

«Сейчас мы находимся на роковом перепутье... Военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведёт к реализации шести стратегических целей национального значения», — цитирует его РИА Новости.

Ганц акцентировал внимание на том, что подаст в отставку в случае, если кабинет не утвердит к указанной дате план действий по Газе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерёг Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе.

До этого сообщалось, что Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе.