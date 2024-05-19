Премьер Эстонии рассказала о страхе перед ядерной войной

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержке Украины мешают различные страхи в виде рисков ядерной войны, эскалации конфликта и миграцией. Об этом сообщает BNS.

© EPA / ТАСС

«От поддержки Украины нас удерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», — сообщила Каллас.

По ее словам, странам Запада следует действовать решительно и избежать попадания в «в ловушку страха».

Каллас считает, что избежать третьей мировой удастся, если РФ проиграет на Украине

До этого глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что страна может передать Киеву до €40 млн из замороженных активов России.

Посольство Москвы в Таллине опубликовало материал, в котором говорится, что закон об использовании заблокированных российских активов, который принял парламент Эстонии, противоречит ее Конституции и ведет к усилению напряжения между двумя государствами.

Агентство Reuters писало, что «Большая семерка» (G7) выступит в поддержку плана Европейского союза изымать прибыль от реинвестированных активов России.