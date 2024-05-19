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В США заявили о неспособности Трампа договориться с Россией

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией. Об этом военный высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Экс-разведчик США заявил о неспособности Трампа договориться с Россией
© globallookpress.com

Риттер заявил о неспособности Трампа договориться с Россией и усомнился, что политик урегулирует конфликт на Украине.

«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит (президенту России Владимиру — прим. «Ленты.ру») Путину и спасет мир, абсурдно. <...> Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», — отметил военный.

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