Полиция Словакии арестовала супругу обвиняемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо Юрая Цинтулы, сообщил в Telegram-канал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, таким образом расследование вывело правоохранителей на след Киева, поскольку жена Цинтулы — украинка.

Итак, в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо власти официально вышли на украинский след. Жена Юрая Цинтулы, украинка, арестована. Вскрыта ее переписка. В общем, в деле отчетливо прослеживается грязная лапа укронацизма, — написал Котенок.

Журналист добавил, что Европа показала свою беспомощность перед властями Киева, которые «бьют по редким здравым силам» в Старом Свете. Котенок также выразил уверенность, что Россия не оставит без внимания покушение на Фицо.

Ранее 71-летний пенсионер Юрай Цинтула признал вину зале суда. Мужчна попытался убить Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы республики Братиславы. Премьера доставили в больницу с помощью вертолета. По данным МВД Словакии, состояние политика было критическим. Нападавший совершил пять выстрелов в министра. Полиция задержала его на месте.

Словацкие СМИ писали, что мужчина стрелял в главу правительства республики на фоне несогласия с его политикой. Фицо известен тем, что яро критиковал Запад за помощь Украине.