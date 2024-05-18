В Болгарии прокомментировали нападение на Роберта Фицо

Попытка убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его поддержки мира на Украине — маркер насаждаемой в Европе «нетерпимости к иному мнению и ненависти», заявил на брифинге президент Болгарии Румен Радев. Об этом пишет РИА «Новости».

По оценке политика, крайне опасно то, что голоса за мир между Россией и Украиной стали встречать в Европе выстрелами

«Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира — показатель этой насаждаемой нетерпимости к иному мнению и ненависти», — подчеркнул Радев.

Президент отметил, что считает неприемлемым стремление ряда политиков представить продолжение конфликта на Украине и гипотетическую победу над Россией как единственный возможный выход.

Европейцам следует прислушаться к голосу разума, предпринять дипломатические усилия для достижения мира и прекратить поставки ВСУ вооружений и военной техники, констатировал Радев.