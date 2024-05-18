Французы выпустили марку с ароматом багета

Почта Франции (La Poste) выпустила марку с ароматом багета — одного из главных символов французской гастрономии. Об этом сообщает Le Figaro.

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В публикации отмечается, что таким образом национальная почтовая служба отдала дань уважения «жемчужине французской культуры», которую в ноябре 2022 года включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В La Poste подчеркнули, что символический статус этого продукта как части гастрономического наследия Франции подтверждает тот факт, что каждый год изготавливается шесть млрд багетов.

В марку, на которой изображен багет, перевязанный лентой в цветах французского флага, встроена специальная капсула с ароматом хлебобулочного изделия.

В ноябре 2023 года редкая почтовая марка, известная как «Перевернутая Дженни», была продана на аукционе за $2 млн с учетом премии приобретателя, установив тем самым рекорд по цене продажи для одной американской марки.

По словам руководителя аукционного дома имени Роберта Сигела Скотта Трепела, проданная марка является самым лучшим экземпляром из всех существующих, поэтому цена в $2 млн отражает ее качество.