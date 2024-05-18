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Парламент Грузии может отменить вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Парламент Грузии может отменить вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах простым большинством голосов. Об этом пишет Civil Georgia.

Парламент Грузии может отменить вето Зурабишвили на закон об иноагентах
© Газета.ру

Правящая партия «Грузинская мечта» располагает 84 голосами, а для отмены вето нужно лишь 72 голоса.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решит ли «Грузинская мечта» преодолеть вето или отложить закон до сентября», — добавили авторы материала.

До этого Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

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