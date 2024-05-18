Трамп предупредил о начале третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Трамп: В предстоящие 5 месяцев может начаться мировая война
В ближайшие пять месяцев на Земле может разразиться третья мировая война. Причиной станет некомпетентность Белого дома. С таким заявлением выступил на митинге своих сторонников экс-президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
Трамп выступил перед своими избирателями в штате Миннесота. Он отметил, что до президентских выборов в США осталось меньше полугода и это время является наиболее опасным для всего человечества.
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«В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», — сказал Трамп.
По его словам, США сейчас «управляют идиоты», и мы живем в критически опасную пору. Виноват в сложившейся ситуации «этот безумец» Джо Байден.
Трамп добавил, что сила современного оружия устрашает, и после мировой войны в живых останется не так много людей.
Он пообещал урегулировать «ужасный» конфликт на Украине, если станет президентом.