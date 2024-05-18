Принятие Украиной нейтралитета станет сигналом для Москвы, что Киев и Вашингтон готовы к установлению прочного мира, пишет обозреватель Алекс Литл в статье для The American Conservative.

По мнению автора статьи, американским политикам пора признать, что военные ресурсы Пентагона ограничены, их недостаточно для поддержки всех союзников. Следовательно, добавил он, Вашингтон должен честно заявить, что не в состоянии снабжать Украину оружием в необходимых объемах.

Кроме того, уточнил обозреватель, российская экономика перешла на военные рельсы, объемы производства амуниции и оружия растут.

На фоне сложившихся реалий Киеву необходимо сосредоточиться на попытках урегулировать конфликт дипломатическим путем, добиться мира до того, как ситуация ухудшится, подчеркнул Литл.

«Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение в любом будущем мирном соглашении. Это послужит сигналом Москве о том, что Вашингтон и Киев серьезно настроены поддерживать мир в долгосрочной перспективе», — заметил аналитик.

По его мнению, Киеву следует пойти по пути Финляндии, которая уступила СССР территории в 30-е годы прошлого века, приняла нейтралитет, но сохранила суверенитет.

Эксперт напомнил, что в настоящее время республика имеет развитую промышленность, набирает 100% по Индексу демократии Freedom House, ее население — одно из самых счастливых на планете.