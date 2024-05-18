$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Госдеп отказался комментировать новые санкции против российских СМИ

Госдеп США отказался отвечать на вопрос РИА Новости про возможность введения новых санкций против российских СМИ.

Госдеп отказался комментировать новые санкции против российских СМИ
© Lenta.ru

В ведомстве перенаправили вопрос агентства в Евросоюз, которые недавно ввели запрет на вещание «Известий», «Российской газеты», портала Voice of Europe, а также самих РИА Новости.

Захарова прокомментировала запрет в ЕС вещания российских СМИ

Заявление Совета Европы об ограничениях против четырех российских СМИ было опубликовано 17 мая. Организация обвинила Россию в проведении международной кампании, сопровождающейся манипулированием информацией. Эта работа, по мнению чиновников ЕС, направлена не только против Украины, но и против европейских граждан и партий.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев расценил запрет как стремление Запада продолжать давление на Москву и Минск.

В мире
Дмитрий Мезенцев
Совет Европы
Госдеп США
ЕС
Москва
Минск
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости