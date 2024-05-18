Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо признал вину в суде

Писатель Юрай Цинтула, который обвиняется в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину перед судом. Об этом сообщил новостной портал RTVS.

Признание 71-летнего Цинтулы прозвучало в ходе первого заседания суда, на котором рассматривается вопрос об аресте обвиняемого.

Покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая. Цинтула несколько раз выстрелил в него. Политик получил тяжелые ранения.

В настоящее время состояние Фицо оценивается как стабильное, но тяжелое. Пока его транспортировка в госпиталь Братиславы невозможна.

Министр здравоохранения Словакии рассказала о состоянии Роберта Фицо

Ранее Цинтула заявил, что не хотел убивать премьера, а только ему навредить. Также он сказал, что не сожалеет о содеянном.

Полиция считает, что преступление было совершено по политическим мотивам.