Министр здравоохранения Словакии рассказала о состоянии Роберта Фицо

По словам Зузаны Долинковой, оно стабильное, но всё ещё серьёзное.

Операция накануне внесла вклад в приближение к позитивному прогнозу, отметила глава Минздрава.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения в руку, грудь и живот. Стрелявший задержан, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Сегодня суд изберёт для него меру пресечения. Отмечается, что Цинтула — либерал, неоднократно участвовал в антиправительственных протестах и яростно критиковал Фицо за отказ от поставок оружия Украине. В случае признания нападавшего виновным ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение, сообщает ТАСС.