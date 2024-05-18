Беспорядки в Бишкеке: что известно на этот час

В киргизском городе Бишкеке в ночь на субботу, 18 мая, прошли массовые беспорядки. Пострадали 29 человек. «Рамблер» собрал основное, что известно к этому часу.

Причина беспорядков

Поводом для конфликта послужила драка, произошедшая в ночь на 14 мая рядом с хостелом на проспекте Чуй между индийскими и пакистанскими студентами и горожанами.

Стихийные акции протеста

Через три дня, в ночь на 18 мая, в районах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, начались стихийные акции протеста. Местные жители требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая.

Количество протестующих

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился ранним утром 18 мая.

Председатель государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что в Бишкеке на протест вышло до 700 человек в возрасте от 18 до 25 лет, а основное их возмущение — это то, что в республике резко выросла численность мигрантов из других стран — Пакистана, Бангладеш, Египта, Индии.

Контроль со стороны силовиков

Милиция Киргизии разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.

Ситуация в Бишкеке после произошедших в ней беспорядков находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Силовики после беспорядков в столице республики взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты, заявили в ГУВД Бишкека.

Количество пострадавших

В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. Из них 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте, рассказал представитель Минздрава Киргизии.

По его словам, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где с переломом челюсти находится пострадавший гражданин Пакистана.

Реакция властей

Власти Киргизии на фоне произошедших в Бишкеке беспорядков осуждают попытки разжигания межэтнической розни, заявили в кабмине республики.

«Кабинет министров Кыргызской Республики решительно осуждает попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях, а также опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов», — подчеркнули в правительстве.

В кабмине заверили, что правоохранительные органы страны проводят «тщательное расследование всех обстоятельств имевших место правонарушений».

В Бишкеке состоялась встреча замглавы МИД республики Алмаза Имангазиева с представителями посольства Пакистана, в ходе которой киргизская сторона заверила, что обстановка в городе находится под полным контролем правоохранительных органов.

Реакция Индии и Пакистана

Посольства Индии и Пакистана в Киргизии после произошедших в Бишкеке беспорядков призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности.

«Несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов, включая пакистанцев, подверглись нападению. В общежитиях проживают студенты из Индии, Пакистана и Бангладеш», — отметили в пакистанской дипмиссии.

Число иностранных студентов в Киргизии

По официальной информации, в настоящее время в вузах Киргизии обучаются около 25 тыс. студентов из Индии, Пакистана и Бангладеш.