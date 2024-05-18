Такер Карлсон назвал «бредом» слухи о возможном нападении РФ на Европу
Любые заявления официальных лиц США о том, что президент России Владимир Путин намеревается после завершения конфликта на Украине напасть на Европу, не имеют под собой никаких оснований, заявил известный американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network.
Эксперт напомнил, что Россия является самой большой страной на планете. У нее нет потребности, добавил он, захватывать новые территории.
Следовательно, уточнил Карлсон, высказывания западных политиков о планах России являются «бредом».
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Ранее российский лидер констатировал, что сателлиты США боятся большой и сильной России. Он добавил, что эти страны «напрасно это делают».
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