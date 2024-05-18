Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена

Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера после ракетного удара, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. Инцидент произошел у берегов йеменского города Моха. Уточняется, что борт следовал под флагом Панамы.

Ambrey сообщила о получении информации о том, что танкер для перевозки сырой нефти под флагом Панамы подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 км — NEWS.ru) к юго-западу от Мохи в Йемене… В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар, — говорится в сообщении.

Последний раз об атаке на танкер у берегов Йемена сообщалось 10 мая. На британское судно напали в 195 морских милях к востоку от порта Адена. По факту произошедшего начато расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья Красного моря контролируют хуситы.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Как отметил военный представитель группировки Яхья Сариа, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.