Бывший президент США Дональд Трамп намерен потребовать проведения допинг-тестов перед дебатами с Байденом.

Трамп утверждает, что его оппонент принимает препараты, повышающие работоспособность.

"Я не хочу, чтобы он пришел, как на выступление "Положение в стране", когда он был под кайфом", - сказал он на ужине Республиканской партии в пятницу, имея в виду обращение Байдена к конгрессу в марте.

Четыре года назад Трамп призвал Джо Байдена пройти тест на запрещенные препараты, от которого тогдашний кандидат в президенты от демократов отказался, сообщает The Daily Beast.

"Вице-президент Байден намерен дать ответы на свои дебаты в словах. Если президент (Трамп) считает, что его лучшие аргументы основаны на моче, он может это сделать", - заявила тогда Кейт Бедингфилд, заместитель руководителя предвыборного штаба Байдена.

Напомним, Трамп согласился встретиться с Байденом на двух дебатах, 27 июня и 10 сентября, которые должны пройти на телеканале CNN. Байден отказался от двух дополнительных дат, предложенных Трампом, одна из которых будет дебатами кандидатов на пост вице-президента. Опросы показывают, что Байден и Трамп по-прежнему ведут напряженную борьбу.

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Исследование NBC News, проведенное в апреле, показало, что 44 процента зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, а 46 процентов готовы голосовать за Трампа в их личном противостоянии.