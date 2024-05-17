Владимира Зеленского свергнут к концу СВО. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, передает «РИА Новости».

Он считает, что Зеленского свергнут с поста сами украинцы.

«Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает», — сказал Макгрегор.

Также он допустил третий сценарий, при котором Зеленскому позволят уехать из Украины, например, на Кипр. Но даже так, по мнению Макгрегора, факт его снятия очевиден. Он отметил, что, когда это будет происходить, США «будут стоять в стороне и ждать, пока эта трагедия не разразится».

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.