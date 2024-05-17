Трамп прокомментировал визит Путина в Китай

Укрепление российско-китайских связей обернется проблемами для США. Как сообщает Fox News, такое заявление сделал бывший американский президент Дональд Трамп. NSN.FM

По данным портала, он назвал современные угрозы для США, в том числе инфляцию и экономические проблемы. Однако переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по мнению Трампа, «возможно, хуже, чем все остальное». Lenta.ru

Трамп предупредил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, Москва и Пекин укрепляют свои отношения. По его словам, это представляет опасность для США. News.ru