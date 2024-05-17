В МВД Словакии заявили, что охрана Фицо спасла ему жизнь

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток высказался о действиях охраны премьер-министра Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.

Об этом сообщает ТАСС.

«Охрана премьера в стремительно развивавшейся критической ситуации действовала абсолютно правильно и этим спасла ему жизнь», — заявил Шутай-Эшток.

Фицо перенес еще одно хирургическое вмешательство

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что новых операций у премьер-министра Роберта Фицо не планируется.