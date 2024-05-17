Филиппо назвал препятствие для выдвижения фон дер Ляйен на новый срок

Принятое судом Льежа к рассмотрению дело против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коррупции при закупке вакцин Pfizer является препятствием для ее выдвижения на новый срок в июне. Такое мнение высказал журналистам один из истцов - лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо по итогам судебного заседания во Дворце правосудия в Льеже.

"Календарь слушаний утвержден, дело будет рассматриваться. Сам факт этого расследования является юридическим препятствием для фон дер Ляйен, чтобы претендовать на новый мандат", - сказал он.