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Филиппо назвал дело о коррупции препятствием для выдвижения фон дер Ляйен на новый срок

Принятое судом Льежа к рассмотрению дело против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коррупции при закупке вакцин Pfizer является препятствием для ее выдвижения на новый срок в июне. Такое мнение высказал журналистам один из истцов - лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо по итогам судебного заседания во Дворце правосудия в Льеже.

Филиппо назвал препятствие для выдвижения фон дер Ляйен на новый срок
© globallookpress.com

"Календарь слушаний утвержден, дело будет рассматриваться. Сам факт этого расследования является юридическим препятствием для фон дер Ляйен, чтобы претендовать на новый мандат", - сказал он.

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