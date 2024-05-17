Дуда: в Польше не обсуждают отправку солдат на Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможность отправки военных на Украину не обсуждается.

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Об этом он сказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

«В Польше не обсуждают тему отправки наших солдат на Украину», — заявил польский президент.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наёмники в случае появления на Украине станут целью ВС России.