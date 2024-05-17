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Как США и ЕС выстрелили себе в ногу санкциями

Будапешт долгое время был «плохим мальчиком» Евросоюза и глава МИД страны Петер Сийярто на прошлой неделе оправдал репутацию своей страны, пишет South China Morning Post. Выступая на мероприятии в Лондоне, Сийярто раскритиковал ЕС и США, обвинив их в лицемерии и назвав политику санкций против России провальной. Его замечания были произнесены почти в то же время, когда его босс, премьер-министр Виктор Орбан, принимал у себя главу Китая Си Цзиньпина, союзника России.

Сийярто обратил внимание, что многие страны ЕС платят завышенные цены за «индийскую» нефть, которую сама Индия закупает у России с огромными скидками. Кроме того, РФ остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. Как отмечает South China Morning Post, санкции, призванные обрушить российскую экономику, в конечном итоге нанесли ущерб обычным европейцам и их экономикам, одновременно усилив крайне правые движения в ЕС, некоторые из которых дружественны России. По версии автора статьи, некомпетентность, лицемерие и оппортунизм Запада обрекли его собственные санкции на провал.

В Китае рассказали о значении визита Путина

Китайский политический комментатор Янь Шу Лоу рассказал в своей статье для WeChat о значении визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Янь подчеркнул, что это уже 20-й визит Путина в КНР. Решение посетить КНР по случаю 75-летия дипломатических отношений двух стран демонстрирует готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, отметил автор.

По версии Яня, Путин отправился в Китай перед «финальной битвой» - чтобы убедиться, что его тыл достаточно стабилен. В то же время, пока проблемы китайско-американской торговли обостряются, Китаю срочно нужна богатая энергоресурсами Россия для пополнения своих запасов. По словам Яня, чем более тесными будут отношения РФ и Китая, тем беспокойнее станут США. Он отметил, что пышный прием, организованный в Китае для Путина, вызовет зависть лидеров других стран.

Европа подготовила «невиданный» удар по России

Европа собирается впервые нанести удар по российскому газу, который санкции до сих пор обходили стороной, пишет словацкое издание Pravda. В рамках нового пакета санкций европейские лидеры планируют ограничить доходы Кремля от продажи сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет или о запрете реэкспорта СПГ, который Россия отгружает в портах ЕС, или введении потолка цен на него.

До начала украинского кризиса Россия поставляла в Европу примерно 40 процентов потребляемого в регионе газа, сегодня - лишь около десяти процентов, отмечает Pravda. Подавляющее большинство газа шло в ЕС по трубопроводу. В последние два года Россия начала производить больше СПГ, который транспортируется танкерами. Аналитики сходятся во мнении, что новые санкции в отношении российского газа не повлияют на военно-промышленный потенциал РФ, подчеркивает Pravda. Также, по их словам, Россия все равно сможет экспортировать СПГ в неевропейские страны, но это будет достаточно дорого.

США призвали Китай сделать выбор между Путиным и Западом

США «сделали выговор» Китаю за продолжающуюся поддержку президента России Владимира Путина, которого ждал теплый прием во время визита в КНР на этой неделе, пишет Newsweek. Представитель Госдепартамента США заявил журналу, что Китай «не должен создавать самую большую угрозу европейской безопасности», если претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами. Собеседник Newsweek подчеркнул, что это позиция не только Вашингтона, но также Евросоюза, НАТО и G7.

Визит Путина в Китай состоялся в то время, когда США и другие западные державы стремятся все больше изолировать Москву на фоне продвижения российской армии. Представитель Госдепа заявил, что России было бы сложнее продолжать спецоперацию без поддержки Китая. Он добавил, что ни одна страна не должна предоставлять Москве «платформу для пропаганды» российской политики по Украине.

В НАТО задумались над отправкой инструкторов на Украину

Страны НАТО постепенно приближаются к отправке своих военных на Украину для обучения украинских сил, пишет The New York Times. Этот шаг станет очередным «размытием красной линии» и может еще сильнее вовлечь США и Европу в конфликт.

Нехватка солдат на Украине достигла критической точки, а положение ВСУ на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось, поскольку Россия ускорила свое продвижение, воспользовавшись задержками в поставках американского оружия, отмечает NYT. Украинские чиновники обратились к своим коллегам в США и НАТО с просьбой помочь обучить 150 тысяч новобранцев прямо на территории Украины - для более быстрого развертывания. Пока США отказывают Украине, но генерал Чарльз Браун-младший, глава Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине в какой-то момент станет неизбежным.