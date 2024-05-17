Бежавший из Польши судья заявил о подготовке международного ордера на его арест

Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт (Tomasz Szmydt) заявил о подготовке международного ордера на его арест по делу о шпионаже. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт рассказал минским журналистам, что в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. В свою очередь генпрокуратура Польши сообщила о начале проверки в отношении судьи.

По словам Томаша Шмидта, у него есть информация о том, что уже готовится международный ордер на его арест.

«Уже есть указ об аресте, я получил обвинение в шпионаже», - рассказал он.

Бывший судья уточнил, что пока официально не получал никаких уведомлений, несмотря на то, что доступен в соцсетях.

«Я на самом деле планирую добиваться своих прав и на национальном уровне, и на международном», - подчеркнул он.

Шмидт занимал видные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей республики. В прокуратуре Польши отметили, что в отношении судьи ведется проверка по статье 130 УК страны (деятельность в интересах иностранной разведки), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного.