Боррель опасается, что ЕС может потерять авторитет из-за двойных стандартов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что ЕС может потерять доверие других стран из-за политики двойных стандартов в отношении спецоперацией России и военной операции Израиля в секторе Газа.

«Мне интересно, что бы было, если бы постпред России в ООН поднялся на трибуну Генеральной Ассамблеи и разорвал Устав ООН [как недавно сделал постпред Израиля]. Интересно, какой была бы наша реакция? Конечно, мы бы не обрадовались этому. И многие люди в мире жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине», — сказал Боррель в интервью Foreign Policy.

Такая политика даёт основания обвинять ЕС в двойных стандартах, заявил Боррель.

Боррель обозначил позицию ЕС по статусу Тайваня